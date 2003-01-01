РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Ученые из Аргентины изобрели глазные капли, которые улучшают зрение

00:10

Карельские бегуны заняли первое место на Кубке России по бегу на 24 часа

20:30

Изготовленную Петром I в Марциальных водах люстру привезли из Эрмитажа в Петрозаводск

19:38

В Калевале ремонтируют сооружения, защищающие от наводнений

19:00

Житель Костомукши погиб при освобождении Курской области

18:30

В Соцфонде напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию в Карелии

18:00

Количество укусов клещей в Карелии за неделю выросло

17:30

Найдите свое призвание вместе с «РКС – Петрозаводск»: приглашаем в команду профессионалов

17:15

До +20°С, без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

17:00

Две девушки на самокате сбили пешехода в Петрозаводске и скрылись

16:45

В трех карельских деревнях временно отключат электроэнергию

16:25

Байдарочница-новичок из Бреста попала в шторм на Белом море в Карелии

16:05

Ветераны СВО и их семьи узнали о возможностях грантовой поддержки.

16:00

В Карелии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза

15:46

Признаки поломки и ремонт акпп OPEL

15:23

Лидеры общественного мнения съездили в блог-тур с Избиркомом Карелии

15:16

Смертельное ДТП произошло в Пудожском районе

15:00

Карелия присоединилась к всероссийской эстафете «Огонь жизни»

14:50

Улицу Андропова около здания ФСБ в Петрозаводске поделили пополам

14:33

Дом для расселения аварийного жилья построят с балконами

14:10

Парфенчиков: «Мы создаем условия для того, чтобы опыт участников СВО работал на развитие нашей республики»

14:00

В Сегеже инженера судили за попытку дать взятку сотруднику ЦБК

13:50

Стало известно, когда начнут подключать тепло в Карелии

13:30

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Житель Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Ученые из Петербурга опровергли общеизвестный возраст тектонических плит Карелии и Кольского полуострова

Аргентинские офтальмологи представили результаты масштабного исследования, подтверждающие эффективность и безопасность глазных капель для борьбы с так называемой возрастной дальнозоркостью.

Как сообщает ведущее аргентинское издание Clarín со ссылкой на доклад, представленный на международном конгрессе в Вене, новый препарат, разработанный в Аргентине, предлагает неинвазивную альтернативу. Капли содержат комбинацию двух действующих веществ: пилокарпина, который сужает зрачок и улучшает фокусировку, и противовоспалительного диклофенака, который минимизирует побочные эффекты.

Согласно исследованию, в котором приняли участие 766 пациентов, улучшение зрения наблюдалось уже через час после первого применения. В среднем участники могли прочитать на 3,45 строки больше по специальной таблице Jaeger. Эффект от терапии, при использовании капель два раза в день, сохранялся до двух лет.

Были протестированы три концентрации препарата (1%, 2% и 3%). Исследование показало, что 99% пациентов, использовавших самую низкую дозировку (1%), смогли прочитать как минимум на две дополнительных строки больше.
Побочные эффекты были в основном легкими: временное затуманивание зрения, незначительное раздражение или головная боль. Ни один из пациентов не прекратил лечение из-за дискомфорта, и серьезных осложнений зафиксировано не было.

Как подчеркивает руководитель исследования, доктор Джованна Бенозци, эта терапия не предназначена для полного отказа от очков, но предлагает безопасную и эффективную альтернативу для тех, кто хочет уменьшить свою зависимость от них.
Возрастная пресбиопия, или дальнозоркость, затрудняющая чтение и работу с близкими объектами, — это состояние, с которым рано или поздно сталкивается практически каждый человек. Традиционно для коррекции используются очки для чтения или хирургические операции.

