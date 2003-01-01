Ученые из Аргентины изобрели глазные капли, которые улучшают зрение

Аргентинские офтальмологи представили результаты масштабного исследования, подтверждающие эффективность и безопасность глазных капель для борьбы с так называемой возрастной дальнозоркостью.

Как сообщает ведущее аргентинское издание Clarín со ссылкой на доклад, представленный на международном конгрессе в Вене, новый препарат, разработанный в Аргентине, предлагает неинвазивную альтернативу. Капли содержат комбинацию двух действующих веществ: пилокарпина, который сужает зрачок и улучшает фокусировку, и противовоспалительного диклофенака, который минимизирует побочные эффекты.

Согласно исследованию, в котором приняли участие 766 пациентов, улучшение зрения наблюдалось уже через час после первого применения. В среднем участники могли прочитать на 3,45 строки больше по специальной таблице Jaeger. Эффект от терапии, при использовании капель два раза в день, сохранялся до двух лет.

Были протестированы три концентрации препарата (1%, 2% и 3%). Исследование показало, что 99% пациентов, использовавших самую низкую дозировку (1%), смогли прочитать как минимум на две дополнительных строки больше.

Побочные эффекты были в основном легкими: временное затуманивание зрения, незначительное раздражение или головная боль. Ни один из пациентов не прекратил лечение из-за дискомфорта, и серьезных осложнений зафиксировано не было.

Как подчеркивает руководитель исследования, доктор Джованна Бенозци, эта терапия не предназначена для полного отказа от очков, но предлагает безопасную и эффективную альтернативу для тех, кто хочет уменьшить свою зависимость от них.

Возрастная пресбиопия, или дальнозоркость, затрудняющая чтение и работу с близкими объектами, — это состояние, с которым рано или поздно сталкивается практически каждый человек. Традиционно для коррекции используются очки для чтения или хирургические операции.