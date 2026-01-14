Учёные из Карелии ищут в дельте Меконга живые «датчики» планеты

Изучая уникальных рыб во Вьетнаме, эксперты пытаются расшифровать, как водные экосистемы сигнализируют о климатических изменениях и последствиях человеческой деятельности. Это ключ к пониманию будущего тропиков.
Сотрудники Института биологии КарНЦ РАН Виктор Воронин и Дмитрий Битютский завершили совместную экспедицию с вьетнамскими коллегами. На протяжении трёх недель в декабре 2025 года они изучали ихтиофауну дельты крупнейшей реки Индокитая.
Работа проходила в сложных тропических условиях, с раннего утра и в течение 6–8 часов в день. Учёные проводили ихтиологические съёмки, чтобы собрать данные о самых распространённых и уникальных видах рыб. Объектами изучения стали чернорукая райская рыба, различные сомы, анчоусовые и камбаловые.
Это исследование — часть международного проекта, расширяющего научное сотрудничество между Россией и Вьетнамом.
