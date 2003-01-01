Ученые из Петербурга опровергли общеизвестный возраст тектонических плит Карелии и Кольского полуострова

Специалисты Санкт-Петербургского института геологии опровергли прежние оценки возраста тектонических структур Северо-Запада России.

Ранее считалось, что Фенноскандинавскому щиту (включающего Карелию и Кольский полуостров) около 2,7-2,8 млрд лет, однако новые исследования показали, что его формирование началось как минимум на миллиард лет позже.

Как пишет ТАСС, решение этой научной проблемы может помочь в поиске полезных ископаемых. Дело в том, что разные типы руд формируются в определенные геологические эпохи. Зная истинный возраст пород, можно предсказать, какие ископаемые в них могут находиться, а какие — нет (например, на Кольском полуострове бесполезно искать уголь, как в Донбассе, из-за разного возраста пород).

По мнению доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника Института геологии и геохронологии докембрия РАН Сергея Скублова, есть полезные ископаемые, которые проще получать сейчас, но в будущем человек должен будет добывать их в Арктике, хорошо зная геологию арктических зон и занимаясь геологией мирового океана.