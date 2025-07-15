Ученые из России обнаружили на Камчатке несколько видов пресноводных лососевых

Найденные рыбы постоянно обитают в пресной воде.

На севере Камчатки в озере Паланское российские ученые обнаружили несколько видов лососевых, среди них кунджа, мальма и микижа, которые постоянно обитают в пресной воде.

— На севере Камчатки, в озере Паланском, ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга обнаружили несколько форм эндемичных лососевых. Кунджа, микижа и мальма за тысячи лет превратились из проходных рыб в постоянных жителей пресного водоема и разделились на экологические формы, которые осваивают разные ресурсы, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга рассказала РИА Новости, что вид мальма разделился на две группы. Одна половина рыб обитает в толще воды, вторая — у дна озера, на большой глубине.

Микижа, в свою очередь, только начинает подобное разделение. А вот все особи вида кунджа — быстрорастущие хищники, они питаются другими рыбами.

Новые материалы передадут для лабораторного анализа, который должен подтвердить предварительные выводы генетическими, морфологическими и трофо-экологическими исследованиями, по данным университета.

Экологическая ценность озера была признана еще в 1980 году. Озеро получило статус зоологического заказника для защиты нерестилищ и птичьих гнездовий. Заказник ликвидировали в 2010 году. Спустя 11 лет озеру вернули статус биологического заказника областного значения.