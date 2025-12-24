Учёные из Сеченовского Университета совершили прорыв в лечении рака

Доставка противораковых лекарств к опухоли во время химиотерапии увеличена почти в 10 раз.

Как сообщает Управление по связям с общественностью Сеченовского университета, раньше в крошечные переносчики лекарств (наночастицы) удавалось загрузить лишь 5-9% препарата. Остальное терялось.

Новая технология позволяет загружать 85% лекарства, не повреждая сами переносчики. Происходит точечное попадание в опухоль. Частицы накапливаются именно в больной ткани, почти не затрагивая здоровые органы. Это снижает тяжелые побочные эффекты химиотерапии.

Таким образом проверенные, но токсичные препараты можно «упаковать» в безопасную систему доставки, сделав лечение более эффективным. Метод особенно перспективен для лечения запущенных стадий рака третьей и четвёртой стадий, когда опухоль распространилась по организму.

Пока технология успешно испытана на моделях рака груди и меланомы (в пробирке и на животных). На данный момент учёные выбирают конкретные виды опухолей для перехода к испытаниям на людях.

Напомним, в Карелии злокачественные новообразования занимают второе место среди причин смертности. Одна из самых действенных мер по улучшению ситуации — раннее выявление онкопатологий в ходе диспансеризации.