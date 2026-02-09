Новая рецептура значительно повышает пищевую ценность продукта и добавляет новый оттенок вкусу знакомого с детства лакомства.
Учёные из Сибири придумали рецепт ириски с папоротником
Автомобиль Niva съехал в кювет на лесной дороге в Суоярвском округе
В Карелиястате рассказали, в каких отраслях больше всего убыточных предприятий
В трех спальных районах Петрозаводска восстановили электроснабжение
236 ветеранов боевых действий в Карелии воспользовались правом на получение участков без торгов в 2025 году
Три района Петрозаводска вновь погрузились во тьму
Объём домашних заданий вновь предложили сократить
В дома жителей Ключевой, Зареки и Голиковки вернулось электричество
Гражданин США переехал в Карелию к любимой женщине
«Какая песня без баяна»: аншлаг на концерте Виктора Дукальтетенко в Петрозаводске
На Солнце произошла мощная вспышка класса М
Суд в Петербурге заочно арестовал рэп-исполнителя Oxxxymiron*
Спальный район Петрозаводска остался без света
Студенты-медики приступили к практике в больницах Карелии
В Петрозаводске оштрафовали водителя за неправильную перевозку ребенка
Актер Олег Романов возглавил Союз театральных деятелей Карелии
Жильцам дома в Сегеже, где почти месяц нет тепла, рекомендовали сменить управляющую компанию
Чистота на «Гиперборее-2026» обеспечена усилиями Кондопожского ДРСУ
Магазинам и кафе запретят выкидывать отходы в контейнеры жителей
Снег, гололед и до -18°С прогнозируют в Карелии 10 февраля
Готовые квартиры в новом доме «Аристократ» в центре Петрозаводска доступны в ипотеку с низкой ставкой
Автомобиль Lexus вспыхнул на Ключевой в Петрозаводске
Оставшийся без российских туристов аэропорт на юге Финляндии находится под угрозой полного закрытия
Почти месяц жители в одном из домов Сегежи сидят без тепла
В Карелии продают два здания бывших школ
В Карелии объяснили причину частых отключений электричества
Поисковики рассказали, как в выходные искали пропавшую на Валааме прихожанку
Уровень воды в реке в Беломорске вновь превышен
Обозначены сроки отмены визового режима между Россией и Саудовской Аравией
Карельские ученые предлагают новый подход к мониторингу здоровья жителей
Молодые жители Карелии смогут принять участие в Международном фестивале молодежи
В Петрозаводске вывезли 7 тысяч тонн снега за неделю
В Петрозаводске 15 водителей отстранили от управления за выходные
Полиция объявила в розыск похитителя велосипеда из Петрозаводска
В СМИ рассказали о самочувствии выжившего после покушения генерала Алексеева
В МВД рассказали о новой схеме мошенничество со взломом аккаунтов на маркетлейсах
Спортсменки из Карелии завоевали бронзу Первенства Северо-Запада
Россияне готовы променять высокие зарплаты на спокойные офисы
Более 15 тысяч человек посетили фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске
Житель Костомукши Павел Шабловский погиб в ходе СВО
Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии, есть пострадавшие
Ледовые скульптуры создадут в горном парке «Рускеала»
Вышел второй анимационный ролик проекта «Урхо – тропами Победы»
Мама пропавшей прихожанки на Валааме рассказала о её последних сообщениях
Молодой житель Калевальского района украл охотничье ружье из дома знакомых
«Парковку» для лыж обустроят на трассе в Пряже
В Сортавале машину должника по кредиту продадут на торгах
В 2025 году в Карелии отмечено снижение промышленного производства в ключевых секторах экономики
Жителя Карелии будут судить за убийство ножом и топором
Проверка эмбрионов на наследственные болезни стала бесплатной по ОМС с 2026 года
Эксперты рассказали, почему в Кондопоге закрывается налоговое отделение
«Бабушкина схема» признана словом года в категории «Экономика и финансы»
Мошенники похитили деньги с карты жительницы Карелии с помощью фотографии
Троллейбус №3 столкнулся с легковым автомобилем в Петрозаводске
На острове Валаам продолжаются поиски пропавшей молодой женщины
В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей
В Госдуме объяснили повышение вдвое платы за воду без счетчика
В МВД Карелии напомнили о новых правилах пересечения границы
Две команды из Карелии вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
Карельские синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Спасатели вернули на берег мужчину, чей снегоход сломался на Ладожском озере
Жителей Карелии предупредили об отключении электричества
