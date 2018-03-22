Ученые из США связали качественный секс в браке с уборкой квартиры

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Группа американских ученых провела ряд исследований супружеской жизни.
Специалисты заявили, что сексуальное удовлетворение супругов в браке связано с уборкой квартиры. По их мнению, равное распределение обязанностей по дому способствует качественному половому акту.
В исследованиях приняло участие более тысячи супружеских пар. Средний возраст участников, находившихся в браке 27 лет, составил 55 лет.
Психологи отметили, что при равном распределении обязанностей возлюбленные имели более качественный секс. Согласно статистике, 57% женщин работают полный день, однако дополнительно выполняют различные обязанности по дому. Мужчины же делают уборку гораздо реже, пишет iReactor.
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