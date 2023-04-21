Ученые изучат районы Карелии с самыми частыми землетрясениями

В Минэке республики рассказали об экспедиции, которая изучит вероятность усиления землетрясений в Карелии.

Как рассказали в министерстве, в этом году экспедиция с переносными сейсмостанциями отправится в Калевальский, Кемский и Лоухский районы, чтобы собрать данные об активности подземных толчков.

Карелия считается слабосейсмичным регионом. В 2001 году здесь было зафиксировано самое сильное за последние 25 лет землетрясение с магнитудой 3,2.

Сейчас в республике работают 4 пункта наблюдений: в Лоухском, Питкярантском, Прионежском районах и Костомукше.

На севере региона расположена только одна станция — этого недостаточно для регистрации слабых толчков. Чтобы определить эпицентр землетрясения, его должны зафиксировать минимум три станции.

Ученые Института геологии Карельского научного центра РАН изучат природную сейсмичность трех северных районов — Калевальского, Кемского, Лоухского, — самых подверженных землетрясениям.

Полученные данные помогут прогнозировать, есть ли вероятность усиления толчков, пояснили в минэкономразвития Карелии.

Кроме того, результаты исследований помогут сотрудникам МЧС для оценки безопасности, строителям — при проектировании зданий.