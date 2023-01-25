Ученые изучили влияние воды в Карелии на появление патологий у населения

Петрозаводский госуниверситет проводит исследование дисэлементоза у жителей Карелии, который возникает из-за недостатка необходимых организму веществ.

Проект стал одним из восьми победителей регионального конкурса и получил гранты Российского научного фонда и Фонда венчурных инвестиций Карелии.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

«Карелия относится к биогеохимической территории, которая в силу географического положения обеднена необходимыми человеку макро- и микроэлементами. „Мягкая“ карельская вода содержит мало ионов кальция, магния и других минералов. Это приводит к развитию у жителей типичных для региона патологий» — говорится в сообщении.

В ходе исследования ученые составили «элементный портрет» жителей Карелии и разработали на его основе пищевую добавку.