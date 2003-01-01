Ученые Карелии предлагают бизнесу передовые агротехнологии

Карельский научный центр РАН делает ставку на практическое применение своих разработок и готов активно передавать их реальному сектору экономики.

О ключевых проектах и перспективах сотрудничества с бизнесом глава научного центра Ольга Бахмет рассказала премьер-министру правительства республики Андрею Сергееву в ходе рабочей встречи на Агробиологической станции.

Визит, состоявшийся 7 октября, был посвящен демонстрации конкретных научных достижений, которые уже сегодня могут повысить эффективность местного сельского хозяйства. Ученые представили разработки в трех актуальных для севера России направлениях: картофелеводство, районирование ягодных культур и выращивание лекарственных растений.

Одно из перспективных направлений — российско-белорусский проект по районированию ягод. Под руководством заведующей лабораторией биотехнологии растений Марии Юркевич ученые изучают, как в карельских условиях приживаются различные сорта земляники, малины, жимолости и даже экзотической актинидии, известной как «мини-киви». Специалисты также оценивают влияние разных доз удобрений на рост и урожайность ягодников.

В лаборатории агротехнологий «Вилга» решают одну из главных проблем картофелеводов — качество посадочного материала. Ученые клонируют в контролируемой среде элитные сорта картофеля, что позволяет получать семена, полностью свободные от вирусов, бактерий и грибков. Кроме того, разрабатывается технология «картофельного конвейера», которая за счет подбора сортов с разными сроками созревания обеспечит бесперебойные поставки местного картофеля на прилавки в течение всего сезона.

Еще одна ниша для карельских аграриев — выращивание лекарственных растений. Исследования, поддержанные Российским научным фондом, показывают, как различные агротехнологии влияют на урожайность и рентабельность таких культур, как мелисса, мята и календула. Ученые уже выявили удачные и неудачные сочетания растений: например, укроп повышает урожайность мелиссы и мяты, а календула, напротив, подавляет их рост. Перспективным сырьем для фармацевтики названы и многолетние луки, богатые витаминами и микроэлементами.

Несмотря на успешный опыт сотрудничества с отдельными фермерами, ученые стремятся к системной работе.

— Сейчас для нас актуален вопрос выстраивания отношений с фермерами, чтобы полученные результаты активно работали в реальном секторе экономики. Мы готовы сотрудничать с местными предприятиями — помочь с посадочным материалом, подбором сортов и технологиями выращивания. Однако существуют сложности в законодательной базе, регулирующей взаимодействие науки и предпринимательства. Их решение на региональном уровне позволит активнее внедрять научные результаты в экономику», — отметила член-корреспондент РАН Ольга Бахмет.В планах — создание на части территории агростанции демонстрационной площадки, где жители и гости Петрозаводска смогут увидеть биотехнологии карельских ученых в действии.