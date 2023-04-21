Ученые Карелии предупредили о неурожае клюквы

Холодное и сухое начало лета снижает ягодную продуктивность клюквы, сообщили в КарНЦ РАН.
Эти выводы подтверждаются многолетними наблюдениями специалистов лаборатории болотных экосистем Института биологии КарНЦ РАН.
Данные учета цветения, полученные на пробных площадях в этом сезоне, также говорят о том, что клюквы в Карелии в целом будет меньше, чем в прошлом году.
За 14 лет наблюдений ученые подтвердили ранее установленный факт влияния погодных и других условий на урожайность клюквы.
Результаты обработки полевых материалов показали, что в этом году урожайность ягод будет примерно на треть ниже средней.
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