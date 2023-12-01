Ученые Карелии заинтересовались богатыми урожаями ягод на лесных вырубках

Ученые из Карелии и Архангельской области выясняют, как восстанавливаются ягодные кустарнички на опушках вырубок.

Сотрудники КарНЦ РАН и их коллеги из Архангельской области занялись новым направлением в науке. Они выясняют, как восстанавливаются черника и брусника на территории лесных вырубок.



В таких полосах формируется особый микроклимат, поскольку сохраняется влияние полога леса, отмечается в сообщении карельского научного центра Р. Н. Так, на кромках вырубок активно плодоносят черника и брусника. Их плоды привлекают не только сборщиков ягод, но и животных и птиц.



«За длительный период лесозаготовок на Европейском Севере России сформировалась сложная мозаика из хвойных и лиственных лесов разного возраста. В результате рубок ежегодно по границам вырубленных участков возникают новые экотоны. Несмотря на то, что они представляют собой узкие полосы шириной около 20 метров, при большой протяженности их значение для сохранения таежных растений очень велико. Нас заинтересовало, как в таких зонах реагируют на изменения преобладающие виды растений хвойных лесов, а также какие основные факторы местообитаний влияют на эти виды», — рассказала старший научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН Надежда Геникова.



Исследования проводились в ельниках Архангельской области с давностью рубок от двух до десяти лет. Результаты работы исследователей опубликованы в международном журнале Forests.







