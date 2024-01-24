Ученые Карелии заинтересовались потенциалом отходов ЦБК для сельского хозяйства

Во вторник, 30 числа, в КарНЦ РАН пройдет семинар по развитию Арктики.

В ближайший вторник, 30 января, в 11.00, в КарНЦ РАН в Петрозаводске состоится семинар «Комплексное развитие арктических территорий: экспертное мнение».



Ученые, в частности, представят доклады на темы: «Потенциал использования отходов целлюлозно-бумажной промышленности в сельском хозяйстве», «Проблема антропогенной нагрузки на природную территорию национального парка „Паанаярви“. Пути решения».



Заключительный доклад посвящен популяционно-генетической структуре волка в условиях интенсивной охоты. Об этом «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе карельского научного центра РАН.