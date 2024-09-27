Происхождении «сейдов» горы Воттоваара: об этом рассказали карельские ученые на телеканале «Россия Культура»

Ученые поучаствовали в съемках выпуска про гору Воттоваара.
На телеканале «Россия Культура» вышел выпуск проекта «Искатели», в котором рассматриваются различные точки зрения о происхождении «сейдов» горы Воттоваара. Ведущий программы пообщался с Ольгой Бахмет и Надеждой Лобановой, учеными Карельского научного центра РАН.
По мнению ученых, каменные сооружения на горе Воттоваара не рукотворны, а появились в результате деятельности ледника и движений земной коры.
Посмотреть выпуск можно на платформе «Смотрим».
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