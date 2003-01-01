Ученые КарНЦ РАН назвали возможное место крещения карельского народа

В КарНЦ РАН была издана книга Светланы Кочкуркиной и Марины Петровой «Куркиеки. Археология, история, культура».

В работе подведены многолетние итоги исследований в области археологии, истории и культуры поселка Куркиеки и его окрестностей.

В книге представлена подробная информация о хозяйстве, ремеслах, военном снаряжении, одежде эпохи Средневековья. Для этого широко использовались археологические и письменные источники, берестяные грамоты и летописи, освещающие историю древнекарельского народа. Авторы монографии — ведущий научный сотрудник сектора археологии ИЯЛИ КарНЦ РАН Светлана Кочкуркина и директор Куркиекского краеведческого центра Марина Петрова.

Авторы книги рассказывают об истории посёлка Куркиеки на берегу Ладожского озера. В русских средневековых письменных источниках он известен как Кирьяж или Кирьяжский погост. Первое упоминание о нем датируется 1396 годом. До прихода новгородцев эти земли заселяли племена древних карелов, и поселение Куркиеки было одним из центров формирования карельской культуры. Его расцвету способствовало географическое расположение на пересечении торговых путей.

В рамках исследования археолог Светлана Кочкуркина с большой долей вероятности делает вывод, что племя корела сформировалось на Карельском перешейке в I тыс. н. э. и основу его составило прибалтийско-финское население.

— Светлана Кочкуркина — одна из первых смогла суммировать и критически оценить работы своих предшественников для решения вопросов происхождения и этногенеза карельской народности, привлечь сведения различных письменных источников, данные смежных исторических дисциплин, и благодаря собственным полевым исследованиям очертить область обитания средневековых карелов и построить общую картину развития их материальной культуры, — говорит ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Натальи Хвощинской.

На протяжении многих лет Светлана Кочкуркина проводила археологические раскопки в окрестностях поселка Куркиеки, открыв и изучив четыре городища. Публикации итогов работы носили сугубо научный характер. В новой книге она доступным языком рассказывает о памятниках, которые были найдены, для чего и как они раскапывались.

— Я уже закончила с монографиями, решив, что книги писать больше не буду, сосредоточусь на научных статьях. Но меня преследовало чувство долга перед жителями поселка Куркиеки и его окрестностей. Многие годы они помогали мне во время раскопок. Взрослые и школьники, сотрудники местных предприятий приходили и работали — кто один-два дня, кто больше. Я подумала, что должна найти способ отблагодарить их. Возникла идея написать эту книгу. В ней я рассказываю не только об итогах исследований, но и о той помощи, которую мне оказывали, в том числе использую публикации Лахденпохской районной газеты «Призыв» и стихи местных поэтов, воодушевленных нашей работой, — рассказала Светлана Кочкуркина.

Книга, по мнению Светланы Кочкуркиной, интересна и с другой точки зрения. Республика активно готовится отметить 800-летие крещения карелов. Из короткого сообщения в исторической летописи не совсем понятно, где и как конкретно проходило крещение карелов.

— На мой взгляд, весь исторический и археологический фон свидетельствует о том, что крещение проходило если не в самом поселении Куркиеки, то где-то рядом, в приграничье, в этой части Карельского перешейка. Именно здесь проходила граница со Швецией, здесь постоянно были столкновения, в том числе с племенами с той стороны границы за рыбные угодья. С этим связано и появление городищ в качестве крепостей, защищающих местных жителей. Там стояли небольшие гарнизоны, а люди в основном жили в открытых поселениях, — сказала Светлана Кочкуркина.

В планах у ученого — издание книги, посвященной Сортавале. В этих местах Светлана Кочкуркина тоже проводила интересные раскопки. Новая книга также будет написана научно-популярным языком и станет доступной для прочтения всем любителям истории и культуры Приладожья.

