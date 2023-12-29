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Ученые КарНЦ РАН оценили идею властей уменьшить пробки в Петрозаводске с помощью тоннеля

Новости. Общество
14:00, 02 Января 2024
фото: © «Столица на Онего»

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Власти задумали помочь петрозаводским автомобилистам прокладкой тоннеля под ж/д путями.

Ученые Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН продолжают работать над транспортной реформой в Петрозаводске. В частности, математики разобрали проект строительства тоннеля под железнодорожными путями, который должен соединить улицы Достоевского и Халтурина. Задача — сделать автомобильные пробки в городе поменьше. 

Как рассказали ученые, проект предполагает прокладку тоннеля и реконструкцию улицы Достоевского. Это должно помочь разгрузить петрозаводские дороги. 

«Транспортные нагрузки уменьшатся на большей части Лесного проспекта, — отметила старший научный сотрудник лаборатории информационных компьютерных технологий Юлия Чиркова. — Естественным образом загруженность  возрастет на Халтурина, Достоевского, Первомайском проспекте. Существенно уменьшается задержка на улице Муезерской, так как поток перераспределяется на тоннель между Халтурина и Достоевского — там, наоборот, загрузка вырастает в четыре раза. Вдвое снижается нагрузка в Ветеринарном переулке, почти в два раза на Краснофлотской, Новосулажгорской, Мурманской, Пограничной улицах. Соответственно, увеличивается задержка на Соломенском шоссе, Ровио, Советской, Первомайском проспекте и Шотмана». 

О том, как именно работают математики, причем здесь теория игр и знаменитый ученый, прототип главного героя фильма «Игры разума» — читайте в нашем материале

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