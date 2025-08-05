Ученые Китая создали мозгоподобный компьютер с 2 миллиардами нейронов

Китайские исследователи представили революционный мозгоподобный компьютер.
Ученые Чжэцзянского университета (Китай) разработали нейроморфный мозгоподобный компьютер нового поколения Darwin Monkey («Укун»), об этом сообщила пресс-служба университета, об этом рассказали в издании РИА Новости.
— Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов, - говорится в сообщении вуза.
Основу системы составляет вычислительный чип Darwin III, созданный по принципу работы мозга. Компьютерная система объединяет 960 таких чипов.
— «Укун» может похвастаться количеством нейронов, приближающимся к числу нейронов мозга макаки, что делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга, — подчеркнул университет.
Ученые уже использовали мощные нейронные и синаптические ресурсы системы для предварительного моделирования мозга различных организмов: нематод Caenorhabditis elegans, рыбок данио-рерио, мышей и макак.
По словам разработчиков, эта технология открывает новые возможности для исследований мозга, позволяет глубже понять его работу и сократить потребность в реальных биологических экспериментах.