Ученые: коронавирус уничтожает иммунитет

Исследования показали, что перенесшие COVID-19 болеют вдвое чаще и дольше даже спустя годы.

Ученые пришли к выводу, что у переболевших ковидом риск заражения другими инфекциями сильно увеличивается, пишут «Ведомости» со ссылкой на журнал «Вокруг света».

Люди, перенесшие COVID-19, болеют до 50% чаще и дольше, сообщили ученые из Университета Сент-Луиса, проанализировав медицинские карты более 200 тысяч человек, переболевших COVID-19, и 600 тысяч человек, которые избежали этой инфекции.

В зависимости от тяжести перенесенного коронавируса риск заражения другими инфекциями сильно увеличивается, говорится в публикации.

Оказалось, что в течение одного года после болезни люди гораздо чаще страдали от бактериальных инфекций, грибков, вирусов, заболеваний дыхательных путей и острых поражений легких.

Ученые пока не могут точно сказать, почему это происходит. Вероятно, COVID-19 может оказывать долговременное негативное влияние на иммунную систему, повреждая слизистые оболочки и делая их более проницаемыми для патогенов.