Ученые нашли лекарство от диабета первого типа

фото: © Amber Ford / The New York Times

Лечение может не подойти тем, у кого диабет 1-го типа протекает в легкой форме.

В ходе испытания нового препарата излечилась группа людей с тяжелой формой диабета 1-го типа. Большинство пациентов, получивших лекарство на основе стволовых клеток, перестали нуждаться в инсулине.

Исследование представили 20 июня в ходе ежегодного собрания Американской диабетической ассоциации. Его результаты опубликованы в The New England Journal of Medicine. Об этом рассказали в журнале The New York Times.

Препарат «Зимиселель» (Zimislecel) — это экспериментальная разработка Vertex Pharmaceuticals. В его основе лежат стволовые клетки, которые учёные преобразовали в особые клетки поджелудочной железы (островковые), которые отвечают за уровень сахара в крови. Эти клетки попадают в печень и там закрепляются. Спустя год после введения экспериментального препарата из 12 человек, участвовавших в эксперименте, 10 больше не нуждаются в инсулине.