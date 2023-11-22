Ученые нашли неожиданное применение кофейной гуще в борьбе за здоровье людей

Выяснилось, что кофейная гуща является источником квантовых точек.

Как пишет Лента.ру, ученые Техасского университета выяснили, что кофейная гуща может быть источником углеродных квантовых точек для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Результаты исследования опубликована в журнале Environmental Research.

Углеродные квантовые точки (CACQD), которые могут быть получены из отработанной кофейной гущи, оказались способными защитить клетки мозга от повреждений, вызванных такими факторами, как ожирение, возраст и воздействие пестицидов.

Нейродегенеративные заболевания, в том числе деменция, характеризуются потерей нейронов. Они подавляют способность человека выполнять основные функции, такие как движение и речь, а также мешают выполнять более сложные задачи, ухудшая когнитивные способности.

CACQD оказывают нейропротекторное действие в экспериментах на клеточных линиях и других моделях болезни Паркинсона, когда заболевание было вызвано пестицидом под названием паракват. CACQD были способны удалять свободные радикалы или предотвращать повреждение ими клеток, а также ингибировать агрегацию фрагментов амилоидного белка, не вызывая каких-либо существенных побочных эффектов.

Команда предполагает, что у людей на самых ранних стадиях таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, лечение, основанное на CACQD, может быть эффективным в предотвращении развития заболевания.