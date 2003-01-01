Учёные нашли останки древних китов на месте отступившего ледника

На Земле Франца-Иосифа быстрое отступление ледника обнажило кости древних гигантов.

На острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет-2025» обнаружили крупное скопление останков древних китов на месте аномально быстрого отступления ледника.

— Сравнив современное положение ледника с данными космических снимков, мы пришли к выводу, что менее чем за 20 лет ледниковый купол острова разделился на две части, обнажив поверхность площадью в несколько квадратных километров. На вышедшей из-под ледника морской террасе в большом количестве обнаружены кости китов. Некоторые скелеты, вытаивающие из мерзлоты на периферии ледника, характеризуются хорошей сохранностью. Палеонтологическая находка свидетельствует об эпизоде крайне быстрого изменения уровня моря в районе самого северного архипелага Евразии, произошедшего в последние несколько тысяч лет, — рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Никита Демидов.

Степень сохранности находок, по словам ученого, увеличивается при движении от берега моря к леднику.