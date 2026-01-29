Учёные нашли потенциально пригодную для жизни планету

Обнаруженная астрономами планета находится в 146 световых годах от Земли.

Группа астрономов из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b, расположенную в 146 световых годах от Земли. Об этом сообщается в научном журнале Astrophysical Journal.

Открытие стало возможным благодаря данным, полученным в 2017 году в рамках расширенной миссии космического телескопа NASA «Kepler» (K2).

Небесное тело с вероятностью 50% находится в обитаемой зоне звезды, похожей на Солнце. При этом радиус планеты всего на 6% больше земного, а орбитальный год на ней длится около 355 суток — почти столько же, сколько и на Земле.

Температура поверхности объекта может быть сравнима с марсианской и достигать -70°C. Это объясняется тем, что звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, примерно в 20 раз тусклее Солнца.

Как пишет британская газета «The Guardian», физический полет туда пока невозможен, поскольку при нынешнем развитии технологий он займёт десятки или даже сотни тысяч лет.

Кроме того, по словам участницы исследования Челси Хуан (Университет Южного Квинсленда, Австралия), факт существования планеты ещё требует подтверждения.

