Тема недели
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
Обществоведение
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
Тема недели
От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
Новости

Учёные нашли потенциально пригодную для жизни планету

00:13

В Госдуме поддержали запрет на проведение аборта без согласия отца будущего ребёнка

23:52

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Квартира сгорела в жилом доме в Медвежьегорском районе

21:36

Онежское озеро окончательно замерзло

20:03

Прокуратура Карелии выявила системные нарушения в оплате труда педагогов

19:30

Перечень жизненно необходимых лекарств просят дополнить

19:01

Чтобы оплатить налоги за грант, карельскому спортивно-экологическому клубу пришлось продавать каяки

18:46

Лов наваги в Карелии начался позже обычного

18:32

Автомобиль сбил женщину возле правительства Карелии в Петрозаводске

18:14

В России пенсионеры старше 80 лет начнут получать фиксированную выплату в двойном размере

18:02

Карелия в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности входит в топ-20

17:52

Трассу «Фонтаны» готовят к Карельскому лыжному марафону

17:46

Два автомобиля разбились в лобовом столкновении в Петрозаводске

17:32

В Карелии назвали самый востребованный бизнес по итогам года

17:15

Депутат Петросовета предложил обустроить каток на Ключевой

17:07

Морозы до -32°С ожидаются в Карелии 30 января

17:02

Более 60 проектов из Карелии поступило на премию «Служение»

17:00

Регулярное авиасообщение и благоустройство общественных пространств: в Москве состоялась презентация мастер-плана Костомукши

16:51

Массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в Тюменской области

16:46

Окончательное решение о выставлении оценки за поведение в аттестат еще не принято

16:30

Потребители «Петербургтеплоэнерго» активно переходят на дистанционные сервисы

16:21

Профилактика в шаговой доступности: в Петрозаводске подвели итоги работы «Территории здоровья»

16:12

«ПаркЛайн» в Петровской Слободе: в ритме города — в гармонии с природой

16:05

Президентский фонд культурных инициатив откроет в Карелии проектный офис

16:00

В Карелии глава сельского поселения незаконно назначил себе двойной оклад и стабильную премию

15:57

Глава Карелии представил в Национальном центре Россия стратегию развития республики до 2030 года

15:50

Студент консерватории в Петрозаводске подписал контракт на службу после кражи в магазине

15:42

Среди произведений Чехова жители Карелии чаще всего перечитывают «Вишнёвый сад»

15:36

Подозреваемую в краже петрозаводчанку объявили в розыск

15:31

Названа еще одна причина возможной блокировки банковской карты

15:19

За состоянием Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте будут следить трещиномеры

14:50

Потребление алкоголя в Карелии снизилось на 16%

14:32

Ушел из жизни дирижер Владислав Чернушенко, начинавший свой путь в Карелии

14:14

В России предложили не включать выходные дни в счёт отпуска

14:05

В Карелии администрация округа выплатит компенсацию за укус безнадзорной собакой ребёнка

13:50

Названы профессии для бесплатного переобучения в 2026 году

13:36

Жительницу Карелии обязали заплатить за ДТП, которое утроил ее знакомый

13:29

Назван максимальный размер пособия по уходу за ребёнком в России в 2026 году

13:13

Пожар вспыхнул в торговом центре в Петрозаводске

12:51

В Петрозаводске на набережной пройдёт турнир по подлёдной рыбалке

12:32

Жителям Карелии напомнили, как безопасно кататься на тюбинге

12:17

В России не выявлено ни одного случая вируса Нипах

11:57

В Карелии прошел чемпионат по японскому фехтованию

11:42

В Петрозаводске на Вытегорском шоссе жестко столкнулись два автомобиля

11:22

Гонки дронов официально признаны видом спорта в Карелии

11:10

Современное оборудование повысило качество диагностики в Калевальской ЦРБ

10:55

Россия перейдёт на новую систему образования в 2027 году

10:37

Глава Карелии представит в Москве стратегию развития республики до 2030 года

10:28

Юные карельские сноубордисты завоевали медали на соревнованиях в Петербурге

10:17

Пожарные спасли от возгорания дом в Ильинском

09:53

Двое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске

09:41

В Карелии активно внедряют цифровые технологии в здравоохранении

09:32

В Карелии проиндексировали ежемесячные выплаты из материнского капитала

09:21

Россиянин пересек границу с Финляндией на резиновой лодке

08:59

Дополнительные поезда в Карелию назначат на февральские и мартовские праздники

08:39

Январь в Карелии завершится сильными морозами

08:25

Центр «Мой бизнес» Карелии возглавил Сергей Седлецкий

08:06

Соцфонд Карелии проведёт рабочую субботу для приёма граждан

07:46

Министр образования Карелии призвала выпускников выбирать приоритетные для страны профессии

07:25

Музыкальный театр Карелии приглашает зрителей стать соавторами спектакля

07:02

В Суоярви стартовало строительство нового дома для переселенцев

06:49

Прокуратура добилась компенсации для мальчика, пострадавшего от укуса собаки

06:36

Мастер-класс по изготовлению «светлячков» провели для дошколят

06:16
Учёные нашли потенциально пригодную для жизни планету
Сегодня 00:13 Наука
Поделиться

Обнаруженная астрономами планета находится в 146 световых годах от Земли.

фото: © NASA / PL-Caltech/Keith Miller

Группа астрономов из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b, расположенную в 146 световых годах от Земли. Об этом сообщается в научном журнале Astrophysical Journal.

Открытие стало возможным благодаря данным, полученным в 2017 году в рамках расширенной миссии космического телескопа NASA «Kepler» (K2).

Небесное тело с вероятностью 50% находится в обитаемой зоне звезды, похожей на Солнце. При этом радиус планеты всего на 6% больше земного, а орбитальный год на ней длится около 355 суток — почти столько же, сколько и на Земле.

Температура поверхности объекта может быть сравнима с марсианской и достигать -70°C. Это объясняется тем, что звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, примерно в 20 раз тусклее Солнца.

Как пишет британская газета «The Guardian», физический полет туда пока невозможен, поскольку при нынешнем развитии технологий он займёт десятки или даже сотни тысяч лет. 

Кроме того, по словам участницы исследования Челси Хуан (Университет Южного Квинсленда, Австралия), факт существования планеты ещё требует подтверждения. 

Ранее мы писали, что 7 февраля к орбите Луны может отправиться первая за последние 53 года пилотируемая миссия «Artemis II». На борту корабля «Orion», который стартует с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде, будут находиться американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также их канадский коллега Джереми Хансен.

Обсудить (0) в ленту
Выберите категорию
