Ученые обнаружили у человека новый орган

В США медики открыли новый орган человека - сеть микроскопических каналов в соединительной ткани, сообщают "Известия".

Эти микроструктуры заполнены жидкостью и выполняют прежде всего амортизационную функцию, защищая органы от механических повреждений.

Ученые обнаружили эти каналы практически во всех органах. По предварительным расчетам, в этих микропротоках содержится пятая часть всей жидкости в организме.

Каналы могут быть связаны с образованием раковых метастазов, поэтому исследователи сосредоточились на анализе содержимого микропротоков. Их цель - найти возможность ранней диагностики канцерогенных заболеваний.

Кроме того, медики предполагают какую-то связь этого органа с воспалительными процессами в организме, отмечается в журнале Scientific Reports.