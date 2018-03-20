Ученые назвали 5 причин, почему утренний секс всегда лучше обычного

Некоторые люди считают, что лучше всего заниматься сексом только ночью, но сексологи не согласны с этим утверждением.

Сексологи настоятельно рекомендуют заниматься сексом именно по утрам, пишет vladtime.ru.

Сексологи утверждают, что секс по утрам имеет массу физических и эмоциональных преимуществ.

В первую очередь это лучшая альтернатива утренней тренировке. Ученые подтверждают, что час секса сжигает почти столько же калорий, сколько 30-минутный пробег.

Вторая причина это то, что партнеры в постели уже находятся обнаженными. Это делает процесс более быстрым, что является очень важным для утра по будням.

Третья причина – утренний секс можно перенести в душ и сделать два дела одновременно. Очень часто после рабочего дня секс превращается в рутину и не всегда уставшие партнеры готовы на ласки.

Сексологи рекомендуют, чтобы не чувствовать себя виноватым, перенести секс на утро.

И последняя причина - согласно исследованиям, утренний секс может усилить иммунную систему, повышая уровень IgA, антитела, которое защищает от инфекции.