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Ученые рассказали, когда вымрет все человечество

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22:00, 29 Сентября 2023
фото: © Discover Magazine

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Все живое погибнет от полного нагревания планеты.

Все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, пишет РИА Новости со ссылкой на статью ученых Бристольского университета в журнале Nature Geoscience.

«Вся жизнь в конечном итоге погибнет в безудержной теплице, как только поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации через несколько миллиардов лет. Однако условия, делающие Землю непригодной для млекопитающих, могут возникнуть раньше из-за процессов, связанных с тектоникой плит», — полагают авторы.

Ученые утверждают, что через 250 миллионов лет все континенты сойдутся в один суперконтинент под названием Пангея Ультима. Прогнозы о его форме разнятся, но эксперты сходятся в одном — материки соединятся в горячую, сухую и практически непригодную для жизни массу.

Сдвиг тектонических плит приведет к учащению выбросов углекислого газа, что спровоцирует сильное нагревание планеты. Вдобавок увеличится естественная яркость солнца, что тоже разогреет земную атмосферу.

«Результатом станет враждебная среда, лишенная источников пищи и воды для млекопитающих», — цитирует информагентство одного из руководителей проекта Александра Фарнсворта.

По его словам, пригодными для млекопитающих останутся от 8 до 16 процентов суши, и некоторые приспособившиеся виды смогут выжить, но это все равно будет означать массовое вымирание.

Для человека такой мир непригоден, уверен Фарнсворт. Люди смогут выжить, если создадут для себя среду с контролируемым климатом и воспроизводимыми ресурсами, что пока не более чем научная фантастика, приводит вывод ученого РИА Новости.

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