Ученые рассказали, когда вымрет все человечество

Все живое погибнет от полного нагревания планеты.

Все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, пишет РИА Новости со ссылкой на статью ученых Бристольского университета в журнале Nature Geoscience. «Вся жизнь в конечном итоге погибнет в безудержной теплице, как только поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации через несколько миллиардов лет. Однако условия, делающие Землю непригодной для млекопитающих, могут возникнуть раньше из-за процессов, связанных с тектоникой плит», — полагают авторы.

Ученые утверждают, что через 250 миллионов лет все континенты сойдутся в один суперконтинент под названием Пангея Ультима. Прогнозы о его форме разнятся, но эксперты сходятся в одном — материки соединятся в горячую, сухую и практически непригодную для жизни массу.

Сдвиг тектонических плит приведет к учащению выбросов углекислого газа, что спровоцирует сильное нагревание планеты. Вдобавок увеличится естественная яркость солнца, что тоже разогреет земную атмосферу.

«Результатом станет враждебная среда, лишенная источников пищи и воды для млекопитающих», — цитирует информагентство одного из руководителей проекта Александра Фарнсворта.

По его словам, пригодными для млекопитающих останутся от 8 до 16 процентов суши, и некоторые приспособившиеся виды смогут выжить, но это все равно будет означать массовое вымирание.

Для человека такой мир непригоден, уверен Фарнсворт. Люди смогут выжить, если создадут для себя среду с контролируемым климатом и воспроизводимыми ресурсами, что пока не более чем научная фантастика, приводит вывод ученого РИА Новости.