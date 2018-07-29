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Новости. Общество
15:27, 29 Июля 2018

Ученые назвали смертельную опасность вейпов

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Употребление вейпов повышает риск развития рака ротовой полости примерно настолько же сильно, как и курение обычных сигарет, заявили ученые, выступавшие на конгрессе Международной ассоциации стоматологов в американской Александрии.

"Наш анализ показал, что большинство людей, употребляющих никотин в любой другой форме, кроме табака, получают примерно столько же или даже больше канцерогенов, способных вызвать рак ротовой полости, как и обычные курильщики. Все это угрожает их здоровью", — заявил Бенджамин Чаффи (Benjamin Chaffee) из Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

В последние два года благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты, пишет РИА Новости.

Эти исследования привели к противоречивым результатам — в целом табачный дым остается более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как узнали ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем, а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Чаффи и его коллеги раскрыли еще одну негативную черту вейпов, изучая то, как много канцерогенных производных никотина содержится в крови и продуктах жизнедеятельности любителей обычных сигарет и подобных испарителей.

В общей сложности ученые собрали пробы мочи и крови у примерно полутора тысяч людей, продолжающих или уже бросивших курить, проанализировали и сопоставили их.

Как и ожидали ученые, больше всего канцерогенов, связанных с развитием рака легких, пищевода и ротовой полости, содержалось в образцах биоматериалов обычных курильщиков. С другой стороны, любители вейпов не сильно отставали от них.

К примеру, в их организме содержалось почти столько же нитрозонорникотина, канцерогена, связанного с раком пищевода и ротовой полости. Концентрации других производных никотина были в среднем чуть ниже, чем у обычных курильщиков.

Все это было характерно только для тех немногочисленных людей, которые употребляли исключительно вейпы и избегали табака. Большинство пользователей испарителей, как отмечает Чаффи, курили их вместе с обычными сигаретами, из-за чего доли канцерогенов в их крови и моче были такими же или даже выше, чем у классических курильщиков.

Подобные результаты замеров, по словам врачей, говорят о том, что вейпы не защищают курильщиков от рака, как об этом часто говорят рекламные слоганы, а наоборот — способствуют его развитию.

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