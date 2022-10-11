Ученые объяснили, почему можно рубить деревья на территории «Кургана» в Петрозаводске

Обследование лесного массива на территории спортцентра «Курган» в Петрозаводске показало, что около 10% деревьев — это сухостойные и ослабленные ели, которые угрожают безопасности людей.

Своими выводами на эту тему ученые поделились на заседании рабочей группы по развитию спортивного комплекса.

«Мы исходим из того, что любую хозяйственную деятельность на территории, где произрастают ельники, нужно вести продуманно. Снос каждого дерева должен соотноситься с его положением в рельефе и в сообществе с другими деревьями. Но говорить о том, что на „Кургане“ вообще ничего нельзя делать, — неправильно. Сухостойные деревья на „Кургане“ должны быть вырублены, потому что они опасны для людей. Такое дерево, в конце концов, может упасть, поэтому начинать нужно с этого», — отметил директор Института леса КНЦ РАН Александр Крышень.

Что ждет «Курган», читайте в статье «Столицы на Онего».