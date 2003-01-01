Ученые обнаружили девять новых объектов эпохи ранней Вселенной

Астрофизики идентифицировали девять новых источников света, возраст которых соответствует возрасту Вселенной — от 100 до 200 млн лет.

Ученые обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» ультрафиолетовое излучение от девяти объектов, которые, возможно, существовали до появления первых звезд. В РИА Новости рассказали, что об этом сообщили в журнале Scientific American.



Астрофизики идентифицировали девять новых источников света, возраст которых соответствует возрасту Вселенной — от 100 до 200 млн лет. Вероятно, эти объекты существовали до начала звездообразования — на этапе, когда звезды и галактики еще не могли сформироваться, потому как это противоречит существующим моделям эволюции Вселенной.



— Если подтвердится, что они действительно на таких расстояниях, значит, в первые 200 млн лет Вселенная была гораздо активнее, чем считалось ранее, — сообщили в публикации.



Для объяснения источников света группа исследователей выдвинула гипотезу о первичных черных дырах, которые, вероятно, образовались в первые секунды после большого взрыва. Эти дыры могли излучать свет благодаря тому, что они захватывали газ и разогревали его настолько, что он мог излучать свет, который сегодня зафиксировал телескоп. В материале уточнили, что газ во Вселенной на этом раннем этапе был слишком горячим, чтобы сжаться в облака и образовать звезды.



— Сами первичные черные дыры могли быть размером с атом, но затем вырасти до масс в десятки тысяч солнц. При этом излучение от аккреции газа может внешне напоминать звездное, и различить их по текущим снимкам практически невозможно. Кроме того, около 30% наблюдаемых объектов выглядят точечными и потенциально соответствуют профилю черной дыры, но остальные — нет, — рассказали в издании.



Для подтверждения или опровержения гипотезы ученым нужно провести спектроскопию, чтобы уточнить характеристики объектов.