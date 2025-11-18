РЕКЛАМА
Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25 Статьи
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Ученые обнаружили миллиарды микрочастиц пластика в чайных пакетиках

00:10

Президент Финляндии призвал США усилить давление на Россию

23:50

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе вновь проиграла МХК «Спартак MAX»

22:31

Самое важное за сегодня

22:20

В Госдуме разъяснили правила выплаты «тринадцатой зарплаты»

22:02

Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

21:02

В регионах России начинают ограничивать продажи энергетиков

20:15

Прокуратура проверит информацию об отсутствии в аптеках Петрозаводска льготных лекарств для диабетиков

19:10

Выступающие со стендапом многодетные мамы готовят программу ко Дню матери

18:32

Дорожники привели в порядок верхнюю парковку трассы «Фонтаны»

18:01

В аэропорту Пулково могут начать тестировать беспилотную технику

17:43

Мужчина разбился насмерть при падении из окна высотного дома в Петрозаводске

17:33

Две карельские школы отмечены знаками качества

17:19

Снег, северный ветер и до -18°С обещают в Карелии 19 ноября

17:06

Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков по данным с дронов и из космоса

16:32

72-летняя женщина попала под колёса автомобиля на Ключевой

16:24

Карельская лыжница взяла «золото» на гонке в Хакасии

16:19

«Мы готовы помочь КЭО»: мэр Петрозаводска рассказала о вывозе мусора в городе

16:15

Житель Петрозаводска, повторно судимый за вождение в пьяном виде, сам попросил отправить его в колонию

16:01

Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

15:55

«Ответила правдиво»: ветераны СВО задали острые вопросы Валентине Пивненко

15:45

Более 300 абонентов подключили к природному газу в Карелии в этом году

15:31

Замыкание проводки произошло в многоквартирном доме в Пудожском районе

15:16

Верховный суд РФ разъяснил,что неверный адрес в базе данных не освобождает от уплаты штрафов с камер

15:04

Три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии

14:53

В РЖД представили новый плацкарт с более широкими и длинными полками

14:48

Человек пострадал при съезде в кювет в Костомукшском районе

14:20

Скандальным мостом в Сортавальском округе занялся Следком России

14:01

МЧС Карелии предупреждает о гололеде и рекомендует правила безопасности для пещеходов и водителей

13:46

Карельские тайбоксеры прибыли в Грецию для участия в чемпионате Европы по муайтай

13:32

Один человек погиб и один пострадал при столкновении фуры и бензовоза в Приладожье

13:29

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на вокзале в Петрозаводске

13:16

У чугуноплавильного завода петровской эпохи появился новый собственник

13:02

17-летний подросток пропал в Петрозаводске

12:47

В Карелии собирают средства на новогоднюю елку

12:32

Юный житель Карелии украл ружье из квартиры знакомого

12:07

В Карелии ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной одежды

12:03

Автобус съехал в кювет на севере Карелии — есть пострадавшие

11:53

Актер из сериалов «Лихие» и «Ищейка» умер в 45 лет

11:33

В Минздраве Карелии напомнили о важности прохождения диспансеризации

11:18

Два легковых автомобиля съехали в кювет на трассах в Карелии

11:11

Сборщик ягод показал, как собирает бруснику в Карелии в середине ноября

10:45

Автобусы № 21 и № 22 в Петрозаводске возвращаются на прежние маршруты

10:37

В Сегеже простятся в погибшим на СВО Вадимом Доника

10:13

На пожаре в частном доме в Костомукше погибла кошка

09:59

Житель Карелии по совету мошенников оставил под деревом пакет с 2 млн рублей

09:35

Прямой автобусный рейс свяжет Петрозаводск и Москву

08:59

В карельском селе Святозеро два дня подряд горели бани

08:39

Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

08:21

Жертве мошенников в Приладожье вернут накопления

08:03

В Карелии утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

07:42

Более 700 дополнительных рейсов запустит РЖД в новогодние праздники

07:21

Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням

07:01

Скользкая дорога подвела водителя в Пудожском районе

06:39

На Соловках построят современный спорткомплекс

Исследователи Новгородского государственного университета выявили, что при заваривании чайных пакетиков в воду попадают миллиарды пластиковых микрочастиц, потенциально опасных для здоровья.

фото: © Александр Станевич, Столица на Онего

Они заявили, что концентрация микропластика во время этого процесса достигает 170 миллиардов частиц на литр, сообщает «Российская газета».

 Ученые проверили восемь разных чайных пакетиков. Они заваривали их при разной температуре — холодной (20°C), теплой (50°C) и кипятком (100°C). Оказалось, что в воду попадают миллиарды невидимых глазу пластиковых частиц. Причем пакетики из целлюлозы «делятся» ими гораздо щедрее — до 170 миллиардов частиц на литр. Синтетические пакетики (из нейлона и полипропилена) выделяют меньше — до 14 миллиардов.

Главная опасность, по словам ученых, в том, что эти микрочастицы как губка впитывают вредные вещества, которые потом могут попасть в организм. Среди них — токсичные соединения, используемые для очистки воды. Они могут навредить не только вредным, но и полезным микроорганизмам.

Что советуют исследователи? Самый безопасный выбор — это обычный листовой чай. Если все же покупаете пакетированный, то лучше брать простые плоские пакетики, а не модные пирамидки. Чтобы окончательно понять, как этот микропластик влияет на здоровье человека, ученые планируют продолжить опыты.

Напомним, врач назвал яичницу с беконом самым вредным завтраком.

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

