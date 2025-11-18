Ученые обнаружили миллиарды микрочастиц пластика в чайных пакетиках

Исследователи Новгородского государственного университета выявили, что при заваривании чайных пакетиков в воду попадают миллиарды пластиковых микрочастиц, потенциально опасных для здоровья.

Они заявили, что концентрация микропластика во время этого процесса достигает 170 миллиардов частиц на литр, сообщает «Российская газета».

Ученые проверили восемь разных чайных пакетиков. Они заваривали их при разной температуре — холодной (20°C), теплой (50°C) и кипятком (100°C). Оказалось, что в воду попадают миллиарды невидимых глазу пластиковых частиц. Причем пакетики из целлюлозы «делятся» ими гораздо щедрее — до 170 миллиардов частиц на литр. Синтетические пакетики (из нейлона и полипропилена) выделяют меньше — до 14 миллиардов.

Главная опасность, по словам ученых, в том, что эти микрочастицы как губка впитывают вредные вещества, которые потом могут попасть в организм. Среди них — токсичные соединения, используемые для очистки воды. Они могут навредить не только вредным, но и полезным микроорганизмам.

Что советуют исследователи? Самый безопасный выбор — это обычный листовой чай. Если все же покупаете пакетированный, то лучше брать простые плоские пакетики, а не модные пирамидки. Чтобы окончательно понять, как этот микропластик влияет на здоровье человека, ученые планируют продолжить опыты.

