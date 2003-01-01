Ученые обнаружили редкий гриб на Камчатке

Этот вид грибов ранее не встречался в Быстринском районе Камчатки.

В Быстринском природном парке на Камчатке ученые обнаружили редкий гриб - головач гигантский (Calvatia gigantea). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Уникальная находка была сделана в ходе совместной экспедиции специалистов природного парка и ботаника Ольги Чернягиной. Этот вид грибов ранее не встречался в Быстринском районе Камчатки.

Головач гигантский отличается впечатляющими размерами - до 80 сантиметров в диаметре и весом в несколько килограммов. Известны случаи находок экземпляров до 150 сантиметров с весом почти 23 килограмма. Особенностью этого вида является чрезвычайно высокая скорость роста - максимальных размеров гриб достигает всего за неделю.

Гастрономический интерес гриб представляет только в незрелом состоянии, когда его мякоть сохраняет чисто-белый цвет и упругую консистенцию. По питательной ценности он не уступает мясу, яйцам и молоку.

Находка имеет важное научное значение для изучения биоразнообразия Камчатки.