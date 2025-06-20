Ученые обнаружили сигнал соединения двух огромных черных дыр

Черные дыры после соединения образовали одну целую, которая больше солнца в 225 раз.

Учёные международной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA зафиксировали с помощью гравитационных волн крупнейшее слияние чёрных дыр. Как рассказали в EurekAlert, специалисты заметили слияние благодаря обсерваториям в Хэнфорде и Ливингстоне в США в ноябре 2023 года.

Специалисты обнаружили сигнал гравитационных волн от слияния двух чёрных дыр. Их масса превышает массу Солнца в 100 и 140 раз. Они столкнулись и образовали ещё более крупную дыру — GW231123, чёрную дыру массой 225 масс Солнца.

До этого самым массивным соединением чёрных дыр считалось событие GW190521 в 2021 году. Их общая масса составляла 140 масс Солнца.