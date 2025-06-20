здоровье работа экология
реклама на сайте
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
20.06.2025 11:20
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

Ученые обнаружили сигнал соединения двух огромных черных дыр

Новости. Наука
00:10, 15 Июля 2025
фото: © Unsplash

Новости партнеров

Черные дыры после соединения образовали одну целую, которая больше солнца в 225 раз.

Учёные международной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA зафиксировали с помощью гравитационных волн крупнейшее слияние чёрных дыр. Как рассказали в EurekAlert, специалисты заметили слияние благодаря обсерваториям в Хэнфорде и Ливингстоне в США в ноябре 2023 года.

Специалисты обнаружили сигнал гравитационных волн от слияния двух чёрных дыр. Их масса превышает массу Солнца в 100 и 140 раз. Они столкнулись и образовали ещё более крупную дыру — GW231123, чёрную дыру массой 225 масс Солнца.

До этого самым массивным соединением чёрных дыр считалось событие GW190521 в 2021 году. Их общая масса составляла 140 масс Солнца.

—Это наблюдение ещё раз демонстрирует, как гравитационные волны уникальным образом раскрывают фундаментальную и экзотическую природу чёрных дыр во Вселенной, —  рассказал Дэйв Рейтце, исполнительный директор LIGO в Калифорнийском технологическом институте.

 

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2025, 09:45
В России появятся новые основания для лишения гражданства
11.07.2025, 09:30
Работодатели назвали главные причины отказа в приеме на работу
08.07.2025, 19:35
Школьница из Петрозаводска попала на страницы нью-йоркского журнала моды
08.07.2025, 16:30
Максим Бочкарев и Игорь Софонов приговорены к пожизненным срокам за резню в Деревянном
08.07.2025, 06:30
Сносить или не сносить? Карельский юрист объяснил, за какой туалет на даче будут штрафовать
08.07.2025, 18:10
Приговоренные к пожизненным срокам за убийства в Деревянном прокомментировали приговор

Чтиво

03.07.2025 12:25
Частная жизнь
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
26.06.2025 15:53
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко» стартовал в Петрозаводске
11.07.2025 13:46
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение