Ученые окольцевали летучих мышей в нацпарке «Водлозерский» в Карелии

Ученые завершили ежегодный мониторинг летучих мышей в нацпарке «Водлозерский» и определили основные виды рукокрулых, которые здесь водятся.

Интересные результаты были получены по итогам ежегодной научной экспедиции по мониторингу популяции летучих мышей в данном национальном парке. О них рассказали в самом парке.

Основной задачей экспедиции этого года был сравнительный анализ состояния популяции на постоянных точках отлова. За время работы учеными было отловлено 14 особей. Для отлова использовались специальные орнитологические сети-паутинки, гарантирующие минимальное время контакта и полную безопасность животных. Все пойманные особи были подвергнуты биометрическим исследованиям (их измерили), кольцеванию и сразу выпущены на волю.

Ученые фиксировали численность, видовой и половой состав летучих мышей, чтобы отследить динамику за шесть лет, прошедших с начала исследований в 2019 году. Среди пойманных мышей идентифицированы три вида, традиционно обитающие в карельском регионе: водяная ночница, северный кожанок и ночница Брандта. Интересно, что не было обнаружено ни одной окольцованной ранее особи. Этот факт представляет особый научный интерес и говорит о высокой мобильности популяции и, возможно, широком ареале перемещения отдельных особей.

Летучие мыши (рукокрылые) — важнейшие участники экосистемы. Они помогают контролировать численность насекомых, в том числе вредителей лесного хозяйства и кровососущих комаров. Все виды рукокрылых на территории России находятся под охраной и занесены в Красные книги различного уровня.