Ученые окольцевали водяную ночницу в национальном парке Карелии

В Водлозерском национальном парке прошла научная экспедиция по изучению и мониторингу летучих мышей.

С 3 по 11 августа в национальном парке «Водлозерский» специалисты «охотились» по ночам на рукокрылых. Для изучения летучих мышей были определены места близ Новгуды, Сухой Водлы, Пильмасозера и Келкозера, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Ориентируются летучие мыши на слух: во время полета зверьки непрерывно издают ультразвук (от 20 до 200 тысяч колебаний в секунду), отражение которого от окружающих предметов воспринимается слуховым аппаратом животного. Отлов проводился тончайшими орнитологическими сетями. Исследователи определяли вид мыши, производили обмеры и кольцевание, а затем выпускали в привычную среду обитания.

Всего было отловлено 55 особей летучих мышей, из них окольцовано 35. Было установлено, что на территории Водлозерского лесничества обитают ночница Брандта, северный кожанок и водяная ночница. Водяная ночница встречается редко. Практически все виды рукокрылых занесены в Красные книги Карелии, Архангельской области и России.

В дальнейшем ученые планируют вновь отловить окольцованных животных, чтобы определить, насколько они привязаны к определенному месту обитания.

Ранее сообщалось, ученые ищут «Венерин башмачок» в национальном парке Карелии.