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Новости. Общество
23:30, 08 Августа 2018

Ученые определили лучшую позу для секса

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Компания Durex не только производит презервативы, но и тратит миллионы долларов на исследования в области секса и отношений.

Согласно последнему открытию специалистов компании, женщины считают позу "наездница на лице" самой удобной для себя. Как передает Daily Star, последнее исследование компании показало, что 75% женщин не достигают оргазма во время полового акта, тогда как среди мужчин этот показателя равняется всего 28%.

У женщин также узнали, в какой позе они чаще всего достигают пика наслаждения. Оказалось, что это поза "наездница на лице". По данным исследователей, когда мужчина ложится на спину, а женщина садится на его лицо сверху, то чувствует полный контроль над ситуацией и превосходство над партнером. Это помогает даме расслабиться и задавать темп, из-за чего оргазм наступает чаще. 

Исследователи подчеркивают, что поза не является новой. Женщины из высшего общества довольно давно использовали ее, чтобы получить удовольствие и при этом не забеременеть, пишет "Русский диалог".

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