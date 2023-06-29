Ученые определили самый эффективный способ похудения

В результате исследования была найдена наиболее эффективная диета.

Ученые из Иллинойского университета в Чикаго (США) определили, что диета с подсчетом калорий эффективнее при похудении, чем интервальное голодание. Результаты исследования, которые приводит Лента.ру, опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В исследовании приняли участие 77 человек с ожирением, которых разделили на три группы. Первая группа придерживалась диеты с подсчетом калорий, вторая питалась по часам, а третья — контрольная группа — не меняла пищевые привычки. Через год, сравнив показатели участников, ученые обнаружили, что сильнее других похудели те, кто считал калории, — они сбросили в среднем на 5,4 килограмма больше, чем контрольная группа. Участники, придерживающиеся интервального голодания, потеряли на 4,6 килограмма больше, чем худеющие в контрольной группе.

По мнению диетолога и ведущего автора исследования Шухао Линь, оба способа похудения имеют примерно одинаковую эффективность, однако наиболее популярной среди худеющих оказалась диета с ограничением по времени. По его словам, простые требования интервального голодания помогают долго соблюдать его без срывов.