Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Ученые опровергли еще один популярный миф о похудении

Новости. Общество
21:40, 15 Августа 2021
фото: ©УФСИН по Карелии

Новости партнеров

Американские исследователи доказали, что быстрые углеводы не влияют на набор веса.

Ученые из Аризонского университета исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. Исследование опубликовано в журнале Advances in Nutrition, пишет РИА Новости.

По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.

Специалисты проанализировали статистические данные и сравнили индекс массы тела почти двух миллионов человек. Выяснилось, что люди, употребляющие в пищу вещества с высоким гликемическим индексом, не склонны к полноте, а при правильном соотношении быстрые углеводы помогают поддерживать здоровый вес и снижают риск различных заболеваний.

Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей.

"Употребление в пищу широкого спектра углеводов от белого хлеба с быстрыми углеводами до хлопьев их разумное сочетание полезно для здоровья", — отметили они.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
08.08.2021, 10:07
Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста
08.08.2021, 15:57
Как «серый туризм» процветает в Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»