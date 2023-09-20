Ученые озабочены множеством мутаций варианта коронавируса «пирола»

Вариант омикрон-штамма коронавируса «пирола» обладает большим количеством мутаций, но опасности не представляет.

Вариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.86 или «пирола» обладает большим количеством мутаций, при этом не представляет опасности. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.



«Главная особенность, которая отличает „пиролу“ от других — это очень большое количество мутаций. Явление, когда мутаций так много, бывает нечасто. Так произошло, когда возник „омикрон“, его выделили в Африке в конце 2021 года у человека, больного СПИДом. Из-за того, что при СПИДе подавляется иммунитет, вирус очень долго существовал в организме. За это время вирус успел приобрести очень много мутаций и получился „омикрон“, который отличался очень высокой заразительностью, но не очень высокой патогенностью. В результате летальность „омикрона“ существенно упала, но он заразил огромное количество людей», — сказал он.