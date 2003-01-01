Ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб

Ученые Петрозаводского государственного университета создали инновационную кормовую добавку для рыб, которая позволяет повысить продуктивность аквакультуры и снизить использование антибиотиков.

Как сообщили «ТАСС» в Минобрнауки РФ, добавка создана на основе постбиотиков аутентичных штаммов лактобактерий и микроводорослей и соответствует принципам «зеленой» биоэкономики. Она совместима с промышленными технологиями производства комбикормов и направлена на укрепление иммунитета рыб, повышение суточных привесов и улучшение биохимических показателей.

Когда рыбы едят такой корм, они быстрее набирают вес, меньше болеют и лучше переносят стресс — например, при перевозке или изменении условий в садках.

В ходе экспериментов с радужной форелью подтверждено достоверное повышение продуктивности и усиление неспецифической резистентности организма. Применение добавки снижает потребность в антибиотикотерапии и способствует отказу от синтетических стимуляторов роста. Это особенно важно для ферм, где разводят форель, лосося или осетровых. Рыбоводы смогут сократить количество лекарств в корме, а покупатели получат более натуральную и безопасную продукцию.

Разработка уже протестирована на радужной форели и показала отличные результаты. Проект поддержали Российский научный фонд и Фонд венчурных инвестиций Карелии.

