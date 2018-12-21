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Новости. Общество
23:30, 21 Декабря 2018
фото: Pixabay

Ученые: По голосу можно понять, хочет ли женщина секса

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Ученые выяснили, что хрипотца в женском голосе при разговоре с мужчиной может говорить о заинтересованности в нем как в сексуальном партнере.

Представители Университета графства Сассекс в Британии организовали исследование, ориентированное на объяснение феномена низкого женского голоса. Оказалось, что такой голос не зря называют сексуальным, поскольку некоторые женщины осознанно использую его для обольщения мужчин.

Некоторый процент гетеросексуальных участниц эксперимента не замечал изменения своего голоса на более низкий при попытке понравиться партнеру, пишет издание "Актуальные новости".

Британские ученые также выяснили, что голос женщины может изменяться с хриплого на более высокий, если партнер кажется достойным не только для кратковременных отношений. Такой голос называется "феминным".

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