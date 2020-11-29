Ученые поймали "лох-несское чудовище"

Шотландские ученые поймали в озере Лох-Несс огромную колючую форель и установили на нее акустические метки отслеживания.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Представители местных рыболовных властей и специалисты-экологи из Университета Глазго выловили несколько колючих форелей и установили на них отслеживающие маячки, чтобы узнать больше о представителях этого вида. Среди помеченных рыб нашлась особенно крупная особь длиной 84 сантиметра и весом семь килограммов. Команда проекта дала ей кличку Брут и окрестила "лох-несским чудовищем". По оценкам исследователей, рыбе около 12 лет.

Кандидат наук Мэтт Ньютон (Matt Newton) из Университета Глазго отметил, что их проект направлен на изучение образа жизни колючих форелей, о котором известно очень мало. Специалисты надеются понять, как часто и куда эти рыбы передвигаются, какую среду обитания они предпочитают и с какими видами они взаимодействуют. Ньютон объяснил, что эти сведения имеют жизненно важное значение для разработки стратегий управления и защиты колючих форелей.

Колючие форели живут в крупнейших озерах Шотландии и способны опускаться на глубину до 30 метров в поисках добычи. Эта рыба считается практически неуловимой: ее можно увидеть, только когда они плывут в реки на нерест. В основном они охотятся на арктического гольца — пресноводную рыбу, заселившую озера после последнего ледникового периода.

В отличие от других форелей, которые питаются, в том числе, насекомыми, колючие форели едят исключительно другую рыбу. Представители этого вида живут в среднем до 20 лет. Самой старой обнаруженной учеными рыбе было 23 года.