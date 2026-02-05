Ученые: поколение зумеров стало первым в истории с более низким IQ, чем у родителей

Поколение Z (рожденные с 1997 по 2010-е годы) стало первым с начала наблюдений, чьи когнитивные способности оказались ниже, чем у предыдущего поколения.

Нейробиолог Джаред Куни Хорват заявил комитету Сената США, что причиной является повсеместное использование цифровых технологий (EdTech) в образовании, которое не соответствует биологическим механизмам обучения человека, сообщает DailyMaiL.



Согласно данным, отслеживаемым с конца XIX века, у представителей поколения Z наблюдается снижение показателей внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать задачи и общего IQ. Этот тренд фиксируется во многих странах.



Эксперт объяснил, что человеческий мозг эволюционно запрограммирован учиться через живое человеческое общение и глубокое изучение материала, а не через пролистывание экранов с кратким контентом. Цифровые устройства в школах, по его мнению, нарушают естественные процессы формирования глубокого понимания и памяти.



Учёные, выступавшие на слушаниях, подчеркнули, что проблема не в качестве приложений, а в несовместимости самого принципа обучения с экрана с биологией мозга.



Они рекомендуют:



— Отсрочку в предоставлении смартфонов детям;



— Использование для связи простых телефонов («кнопочных»);



— Введение мер на государственном уровне по ограничению технологий в школах по образцу скандинавских стран, где действуют частичные запреты на EdTech (разработка и использование инновационных цифровых решений для сферы образования — прим. автора).



Хорват отметил, что многие представители Gen Z переоценивают свои знания, а система образования, подстраиваясь под формат короткого контента (как в TikTok), «не развивается, а капитулирует».

