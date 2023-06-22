Ученые попробуют вылечить красную рыбу с наростами на коже в соседнем с Карелией регионе

В Мурманске прошло совещание по болезням атлантического лосося в реках Кольского полуострова, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В четверг, 22 июня, представители Россельхознадзора, федерального центра охраны здоровья животных, ветеринарного надзора по Мурманской области, всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и других организаций обсудили болезни атлантического лосося (семги) в реках Кольского полуострова.

На встрече сообщили, что в этом году в реках региона обнаружили красную рыбу с поражением кожных покровов. При этом случаи гибели дикого лосося не отмечены.

В тот же день на реке Кола специалисты мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» установили расчетно-учетное заграждение, чтобы посчитать, как много семги идет на нерест, в том числе, с признаками болезней.



В июле ученые возьмут пробы лосося кольской популяции для лабораторных исследований.



Напомним, 13 июня мы писали о том, что несколько особей больной семги заметили на реках Варзуга и Кола.

А первый раз в Кольском Заполярье заметили больную рыбу, словно покрытую наростами с плесенью, в 2015 году. Мурманские ученые объяснили, что болезнь называется сапролегниозом.

В связи с этой проблемой, ловлю красной рыбы пришлось на время запретить. С того времени практически ежегодно летом сообщают о больной семге.