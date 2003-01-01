Ученые предлагают создать в Карелии сеть геопарков

Сеть геопарков, объединяющую геологические достопримечательности Карелии, хотят создать в Карелии.

В Институте геологии КарНЦ РАН разработали проект создания сети геопарков на территории Карелии. Ученые убеждены: геологические достопримечательности республики — это «новый вид полезных ископаемых», причем, возобновляемых: они могут служить в туристических, рекреационных, познавательных и экономических целях. Перспективы создания такой сети представил директор ИГ КарНЦ РАН Сергей Светов.

— Проект «Геологические миры Карелии» родился из идеи соединить науку, геологическое наследие и развитие территории и превратить геологию в язык, на котором регион рассказывает о себе и строит свое будущее, — отмечают авторы проекта.

Создавать геопарки предполагается на месте геологических достопримечательностей и заброшенных горно-индустриальных объектов. Это может помочь в поддержании малых территорий и появлении новых рабочих мест, поддержке бизнеса, развитии туризма и создании нового турпродукта, продвижении региональной идентичности, а также в просвещении населения.

Предполагается, что сеть объединит порядка 20 достопримечательностей в регионе. Ввиду широкой географии, она может быть разбита на кластеры. Примеры уже существующих в планируемом Юго-Западном кластере объектов: «Рускеала», Белые мосты, гора Филин, Долина водопадов, к ним же можно добавить озеро Янисъярви, образовавшееся в результате падения метеорита, гранаты Кителя, агаты Салми, техногенные отвалы и штольни Питкяранты и т. д.

Проект «Геомиры Карелии» подразумевает не только создание геопарков, включая экотропы, маршруты, смотровые точки, но и организацию опорных центров в населенных пунктах, появление геолабораторий, экспозиций и образовательных программ под открытым небом, разработку форматов работы, в том числе инклюзивных, со школьниками и другими группами населений.

Отдельное внимание в проекте уделено Петрозаводску. По мнению ученых, столица Карелии могла бы стать ландшафтным природным парком в городском масштабе — это позволяют организовать природные достопримечательности, расположенные в разных точках Петрозаводска. В районе Ключевой — месторождение кварцитов карьер «Каменный бор», на Древлянке и в Центре — русло Лососинки, а в Сулажгоре — песчаная дельта древней реки, сформированная ледником, в Соломенном — вулканические комплексы.

Для реализации проекта необходима поддержка и заинтересованность со стороны властей региона и предпринимательского сообщества, уточнили ученые.

Ранее стало известно, что олуторакилометровую линию освещения обустроят по дороге на туристический маршрут в Карелии.