Ученые предсказали серьезную потерю урожайности в России в будущем

Новое исследование выявило серьезную угрозу урожайности и продовольственной безопасности.

Глобальное потепление на Земле серьезно угрожает продовольственной безопасности на всей планете. Таковы результаты нового исследования, опубликованного в Nature, на которое ссылается Лента.ру.

Согласно исследованию, каждое потепление на 1 градус Цельсия сокращает мировое производство еды на 120 килокалорий в день на человека, или 4.4 процента от рекомендованной нормы. Исследователи проанализировали данные по 6 ключевым культурам, от пшеницы до кукурузы, а также учли адаптацию производителей к изменению климата.

Наиболее уязвимыми в плане урожайности оказались США, Европа, а также юг России. Даже с учетом адаптации к концу века Россия может потерять до 40% урожая пшеницы.

При этом авторы уточнили, что уровень адаптации к жаре и засухе в России низок, поэтому без срочных в агротехнологии, ирригацию и селекцию страна может потерять конкурентные позиции на мировом рынке зерна.