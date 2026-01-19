Ученые предупредили о новом пике мощнейшей магнитной бури

На Земле продолжается рекордная магнитная буря, вызванная мощнейшей вспышкой на Солнце.
На Земле продолжается мощнейшая магнитная буря, которая стала самым интенсивным событием за последние десятилетия. ЕЕ причиной стала исключительно сильная вспышка на Солнце класса X1.95, произошедшая 18 января.
Вслед за вспышкой начался радиационный шторм уровня S4 на орбите Земли. УчЕные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечают, что уровень солнечного ветра близок к рекордным значениям. Подобный шторм может представлять опасность для космонавтов в открытом космосе, экипажей и пассажиров самолЕтов на высоких широтах, а также вызывать проблемы в работе спутников, солнечных панелей и радиосвязи.
Первая фаза геомагнитной бури, достигшая уровня G4.7, произошла в ночь на 20 января. В результате в южных регионах России, включая Крым, наблюдались необычайно сильные полярные сияния. После временного затишья буря вновь усилилась и к середине дня 20 января снова достигла уровня G4 (очень сильная). Специалисты не исключают нового пика активности и приближения уровня к G5.