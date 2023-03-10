Ученые предупредили о серьезном подорожании кофе из-за глобальной проблемы

Потепление климата грозит сильно снизить урожайность кофе.

Ученые выяснили, что из-за глобальной проблемы изменения климата снижается урожайность кофе. На будущее зернам спрогнозировали подорожание, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Группа исследователей проанализировала, как в период с 1980 по 2020 год температура и уровень осадков повлияли на 12 крупнейших стран-производителей кофе. Оказалось, что все регионы столкнулись с аномально высокими температурами, при этом наиболее опасные аномалии пришлись на период с 2010 по 2020 год.

Специалисты предположили, что в будущем климат в этих странах станет еще более жаркими и сухим, что может привести к неурожаю кофе. Как следствие, запасов будет не хватать, что приведет к повышению цен. «Учитывая тот факт, что прогнозы изменения климата указывают на дальнейшее повышение температуры в тропиках, мы предполагаем, что производство кофе может столкнуться с системными потрясениями», — заявили исследователи.