Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

Диеты с высоким содержанием жиров, включая популярную кетогенную (кето) диету, могут провоцировать развитие рака печени.

К такому выводу пришли учёные из Массачусетского технологического института (MIT), пишет издание The Sun. Исследование показало, что под воздействием стресса, вызванного жирной пищей, клетки печени перестают нормально функционировать и переходят в примитивное состояние для выживания. Со временем этот процесс делает орган менее функциональным и значительно повышает его уязвимость к образованию опухолей.

В опытах на мышах длительное питание с высоким содержанием жиров привело к развитию рака печени у почти всех подопытных.

Учёные также обнаружили схожие изменения в тканях печени человека: подавление генов, ответственных за нормальную работу органа, и активацию генов, связанных с благоприятными для опухолей состояниями.

Помимо риска онкологии, кето-диета может способствовать повышению уровня холестерина и сокращению популяции полезных кишечных бактерий. Исследователи напоминают, что питание, богатое жирами, в долгосрочной перспективе может приводить к заболеваниям печени, циррозу и раку.

Кето-диета (кетогенная диета) — это низкоуглеводный, высокожировой план питания, который переводит организм в состояние кетоза, заставляя его сжигать жиры вместо углеводов для получения энергии, что способствует похудению и улучшению контроля сахара в крови. Отмечается, что пользуется спросом среди знаменитостей и используется ими для похудения.

