«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10

В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

23:02

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10
Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени
Сегодня 00:10 Общество
Диеты с высоким содержанием жиров, включая популярную кетогенную (кето) диету, могут провоцировать развитие рака печени.

К такому выводу пришли учёные из Массачусетского технологического института (MIT), пишет издание The Sun. Исследование показало, что под воздействием стресса, вызванного жирной пищей, клетки печени перестают нормально функционировать и переходят в примитивное состояние для выживания. Со временем этот процесс делает орган менее функциональным и значительно повышает его уязвимость к образованию опухолей.

В опытах на мышах длительное питание с высоким содержанием жиров привело к развитию рака печени у почти всех подопытных.

Учёные также обнаружили схожие изменения в тканях печени человека: подавление генов, ответственных за нормальную работу органа, и активацию генов, связанных с благоприятными для опухолей состояниями.

Помимо риска онкологии, кето-диета может способствовать повышению уровня холестерина и сокращению популяции полезных кишечных бактерий. Исследователи напоминают, что питание, богатое жирами, в долгосрочной перспективе может приводить к заболеваниям печени, циррозу и раку.

Кето-диета (кетогенная диета) — это низкоуглеводный, высокожировой план питания, который переводит организм в состояние кетоза, заставляя его сжигать жиры вместо углеводов для получения энергии, что способствует похудению и улучшению контроля сахара в крови. Отмечается, что пользуется спросом среди знаменитостей и используется ими для похудения.

Ранее ученые предупредили об опасной для здоровья привычке оставлять грязную посуду на ночь.

 

Божественная литургия в честь Рождества Христова прошла в соборе Александра Невского в Петрозаводске
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
