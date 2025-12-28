Ученые предупредили об опасной для здоровья привычке оставлять грязную посуду на ночь

Эксперты предупреждают, что привычка оставлять немытую посуду в раковине на ночь может представлять серьезную угрозу для здоровья, приводя к тяжелым отравлениям и другим заболеваниям.
Влажная и теплая среда мойки с замоченной посудой создает идеальные условия для стремительного размножения опасных бактерий, сообщает Daily Mail. Как отмечает доктор Брайан Лабус, эксперт по общественному здоровью из Университета Невады, именно в таких условиях патогены активно размножаются.
Исследование, проведенное в Кардиффском столичном университете (Великобритания), показало, что кухонные мойки в домах часто содержат больше бактерий, чем другие участки. Ученые проанализировали состояние 46 кухонь.
В раковине могут скапливаться различные патогены, включая: фекальные кишечные палочки (E. coli), Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae.
Источником часто становится приготовление сырой пищи, особенно мытье птицы.
Некоторые из этих бактерий, в частности E. coli, способны вызывать тяжелые симптомы (лихорадка, рвота, диарея) и даже быть смертельно опасными. Также исследования связывают их с ростом случаев рака толстой кишки у людей моложе 50 лет.
Для минимизации рисков эксперты советуют:
— По возможности использовать посудомоечную машину, где высокие температуры эффективно уничтожают микробы;
— Регулярно дезинфицировать губки для мытья посуды, например, обрабатывая их в посудомоечной машине;
— Не оставлять грязную посуду надолго, особенно в замоченном виде, и поддерживать чистоту раковины.
Ранее американские ученые выяснили, что бедность на 60% повышает риск смерти.