Ученые предупреждают: на Солнце копится энергия для супервзрыва

На Солнце сформировался самый крупный в 2025 году комплекс пятен, в котором, по мнению астрономов, может накапливаться энергия для сверхмощного выброса.
Площадь солнечного образования составляет 1600 условных единиц — это на треть превышает предыдущий рекорд года и достигает 60% от максимальных значений, зафиксированных в XXI веке, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
Парадоксальность ситуации заключается в аномально низкой активности гигантского пятна. При таких размерах комплекс должен производить мощные вспышки, однако за последние сутки зафиксирована лишь одна слабая вспышка класса С. Это вызывает серьезные вопросы у научного сообщества.
Либо тут всерьез есть план войти в историю и копится энергия для супервзрыва, — отмечают специалисты, наблюдающие за развитием солнечной активности. Вероятность мощной вспышки существенно возрастает при таких размерах солнечного образования.
Супервспышки могут вызывать перебои в работе техники (GPS, связь, электросети), но прямого вреда здоровью человека не наносят, поскольку атмосфера Земли нас защищает. Метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, слабость, скачки давления, а также обострение хронических заболеваний во время вызванных этим магнитных бурь (прим. автора).
Напомним, ранним утром 1 декабря на Солнце зафиксировали мощную вспышку высшего класса X.