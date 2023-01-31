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Ученые признали бессмысленной очистку дна Ладоги под форелевыми садками, заявил глава Карелии

Новости. Общество
12:36, 08 Февраля 2023
фото: "Республика"/Сергей Юдин

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, чем закончился эксперимент по откачке донных отложений под форелевыми садками на Ладожском озере.

Разработкой этой технологии занимался форелевод, владелец группы компаний «Приладожье» Андрей Коледа.  Донные отложения поднимали наверх, отфильтрованную чистую воду возвращали в водоем, а оставшийся осадок помещали в специальные контейнеры. Там он хранился до полного обезвоживания. В перспективе планировалось  использовать этот осадок как удобрения для сельского хозяйства.

По словам главы Карелии, эксперименты показали, что в этом нет смысла.

«Ничего мы там не нашли. Ладога — огромный водоем… Нам сказали ученые: «У вас внизу 40 метров воды, поэтому, что вы там хотите найти, не понятно», — пояснил губернатор на пресс-конференции в агентстве Интерфакс.

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